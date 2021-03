»Kompetenten, ima izkušnje in se zgleduje po Prodiju«

Predsednica Demokratske stranke v Furlaniji - Julijski krajini Tamara Blažina se veseli, da je državni vodja stranke v nedeljo postal Enrico Letta. »Je resen, je kompetenten, ima izkušnje v mednarodnem okolju in se zgleduje po Romanu Prodiju, edinem liderju, ki je premagal desnico,« našteva Blažinova, ki je sicer obžalovala odstop Nicole Zingarettija.

»Menim, da je Zingaretti naredil veliko, potem ko je stranko prevzel po hudem porazu na volitvah leta 2018. A verjetno je bila mera polna. Za razburkano stanje obstajajo objektivni razlogi. Stranka je šla skozi nekaj težkih odločitev. Oblikovala je vlado z G5Z, ki je dotlej bilo ‘na drugem bregu’. Nazadnje pa je pristala v Draghijevi vladi, kjer sobiva z nekaterimi političnimi nasprotniki. Na dan pa je prišla tudi prisotnost več struj, med katerimi ni vsebinskih razlik, ampak gre le za neko bitko za položaje. Zingaretti se je tega naveličal. O načinu, kako je to povedal, pa ima vsak svoje mnenje,« je povedala v pogovoru, ki ga v celoti objavljamo v torkovem Primorskem dnevniku.

Beseda je tekla tudi o priljubljenosti Demokratske stranke med Slovenci v Italiji. »Stranka ima svoje župane in svoje občinske svetnike, kar ustvari stik z ljudmi. Je pa res, da to še zdaleč ni dovolj. DS bi morala spremeniti svojo pozornost do slovenske manjšine in tudi slovenska komponenta bi se morala ojačiti,« opozarja nekdanja poslanka in senatorka.