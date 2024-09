Konec prihodnjega tedna bi lahko v Julijcih že snežilo

Vreme se bo danes in jutri prehodno ustalilo in bo precej jasnine. Jutri (sobota) bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo do okrog 27 stopinj Celzija.

V nedeljo se bo našim krajem približevala nova vremenska fronta. Zjutraj bo še delno jasno do spremenljivo, čez dan pa bodo ponekod že nastale prve krajevne plohe.

V nedeljo zvečer in v noči na ponedeljek se bo vreme poslabšalo in se bodo pojavljale povečini močne padavine. Vmes bodo plohe in nevihte. Kot kaže, bodo lahko padle večje količine dežja. V ponedeljek čez dan se bo vreme postopno izboljšalo.

V torek in sredo bo prevladovalo precej jasno vreme z občasno zmerno oblačnostjo in manjšo možnostjo morebitnih krajevnih padavin.

Od četrtka se bo našim krajem približevala hladna višinska dolina s severnim zrakom in bo nad severnim Sredozemljem nastal ciklon. Prihodnji četrtek, 12. septembra, in petek, 13. septembra, kaže na izrazitejše poslabšanje s padavinami, deloma plohami in nevihtami. Po zdajšnjih izračunih bodo padle večje količine dežja in se bo ozračje občutno ohladilo. Večji del Evrope in severnega Sredozemlja bo preplavil za ta čas zelo mrzel zrak. Ničta izoterma se bo, kot kaže, spustila do nadmorske višine okrog 1500 metrov. V Julijcih, med drugim tudi na Višarjah, bi lahko snežilo.