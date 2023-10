Konec tedna prihaja jesen

Stanovitno in za ta čas zelo toplo vreme pod vplivom anticiklona bo vztrajalo dan ali dva več od pričakovanega, predvidoma do vključno petka. Od sobote bo postopno že zaznaven vpliv solidne vremenske fronte, ki se bo približevala od severozahoda in bo vplivala na vreme pri nas zlasti v nedeljo. Za njo bo na širšem območju nastala občutnejša vrzel v zračnem tlaku, ki se bo nad večjim delom Evrope zadrževala večji del prihodnjega tedna ali morda še dlje. Druga polovica meseca bo tako, kot kaže, zelo različna od prve. Temperature se bodo spustile do okrog dolgoletnega povprečja in se bodo pojavljale vsaj občasne padavine.

Od danes do vključno petka bo prevladovalo povečini precej sončno vreme z občasno zamegljenostjo. Zaradi za ta čas izjemno toplega zraka v višinah (radiosonda iz Rivolta je na višini 1500 metrov v prostem ozračju namerila 17,8 stopinje Celzija, kar je 10 stopinj Celzija več od dolgoletnega povprečja) je ozračje zelo stanovitno, zato v nižjih slojih ponekod že stagnira bolj vlažen zrak. Marsikje se je povečala zamegljenost in so sončni žarki delno zakriti.

Temperature se v prihodnjih dneh ne bodo bistveno spremenile.

Anticiklon bo začel popuščati od petka, ko se bosta od severozahoda približevala vremenska fronta in obsežno ciklonsko območje. V soboto bo, kot kaže, že več vlage in oblakov, ponekod bodo možne prve rahle padavine. V noči na nedeljo ali v nedeljo bo vremenska fronta dosegla naše kraje in se bo vreme poslabšalo. Pojavljale se bodo padavine, deloma plohe in nevihte, pri čemer se bo ozračje tudi precej ohladilo. Oktobrsko poletje se bo zaključilo. Nastala bo obsežnejša vrzel v zračnem tlaku, ob kateri bo več nestanovitnosti in ne bomo več beležili za ta čas tako visokih temperatur.