Kosovelovo leto ob sodelovanju ministrstva za kulturo s številnimi prireditvami

Ministrstvo za kulturo je na predlog Občine Sežana razglasilo letošnje leto za Kosovelovo leto in namenilo dodatna sredstva za organizacijo različnih dogodkov, je na današnjem obisku vlade na Krasu dejala ministrica za kulturo Asta Vrečko. Pojasnila je, da ministrstvo dela predvsem na promociji Kosovelovega leta.

»Kosovelovo leto pomeni za Slovenijo nek spomin na tega izjemnega mladega pesnika, ki je v sebi nosil slutnjo smrti, globoko razumevanje sveta in družbe okoli sebe. Obenem pa je prav njegova poezija tista, ki kaže, da je vedno aktualen in da ni to zgolj spomin in spominsko obeležje, pač pa tudi opomin za družbo, v kateri danes živimo,« je po ogledu Kosovelove sobe na Ljudski univerzi v Sežani dejala Vrečko.

Tiste stvari, na katere je opozarjal Srečko Kosovel, so danes močno prisotne, od vojne do razrednega razlikovanja in revščine. »Zaradi tega je Kosovelovo leto trenutek, ko se posvetimo poeziji kot gradnji boljšega sveta,« je še dejala ministrica.

V Kosovelovem letu bodo sicer potekale številne prireditve, sredi marca bodo predvidoma odprli prenovljeno Kosovelovo domačijo v Tomaju.

Sicer pa so se ob današnjem vladnem obisku v obalno-kraški regiji dotaknili tudi drugih tem s področja kulture. Tako so na seji vlade cerkvico Svete Trojice v Hrastovljah z znamenito fresko Mrtvaški ples razglasili za kulturni spomenik državnega pomena. »Bila sem začudena, ko sem izvedela, da tako pomembna kulturna dediščina še ni zaščitena na državnem nivoju,» je v Sežani povedala ministrica Vrečko.

Vlada je danes sprejela tudi sklep, s katerim je 19. maj razglasila za dan lipicanca.