»Kot župan sem zamejce lahko le poslušal, sedaj jim lahko pomagam«

Moj prvi obisk bo, kot sem namignil, v Gorici. Želim se srečati z obema krovnima organizacijama, da bi lahko začrtali skupno pot, konkretne cilje in določili tudi časovne okvire za njihovo uresničitev.

Minister Arčon, vi naš prostor zelo dobro poznate, saj ste si kot novogoriški župan veliko prizadevali za sodelovanje in povezovanje v obmejnem prostoru. Kako boste s tem nadaljevali v novi, ministrski vlogi?

Novi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je bil med letoma 2010 in 2018 župan Nove Gorice. Januarja letos ga je Robert Golob predstavil kot generalnega sekretarja stranke Gibanje Svoboda, s katero je kandidiral na državnozborskih volitvah. Prejel je najvišje število glasov v Sloveniji: zanj je glasovalo 15.271 ljudi.

Prihajate z zahodnega roba Slovenije, živite z ramo ob rami s slovensko narodno skupnostjo v Italiji, kar je seveda dobro za nas. Kako boste nastavili svoje delo, da se zaradi tega druge skupnosti zunaj meja RS ne bi počutile zapostavljene?

S tem se ne obremenjujem. Logično je, tega ne skrivam, da sem tam doma in da bom mogoče nekoliko več pozornosti namenil prostoru, ki ga dobro poznam in v katerem živim. To pa ne pomeni, da bom zaradi tega koga drugega zanemarjal.