Kranjska Gora in Bled za praznike skoraj povsem zasedena

V Kranjski Gori si med božično-novoletnimi prazniki obetajo med 90- in 95-odstotno zasedenost prenočitvenih kapacitet. Kljub pomanjkanju snega bodo gostom zagotavljali tudi nekaj snežnih radosti. Lepega obiska se nadejajo tudi na Bledu, kjer ne stavijo več na sneg temveč na romantiko.

Od kod prihajajo

V Kranjski Gori bo največ gostov iz Slovenije, Madžarske, Hrvaške, Italije in Nemčije. Glede na pretekla leta pričakujejo še nekaj rezervacij v zadnjem trenutku. Podatki pa vsekakor sovpadajo z lanskimi, ko so zabeležili 90-odstotno zasedenost.

Na Bledu glede na opravljene rezervacije v hotelskih nastanitvah v času božičnih praznikov pričakujejo 75-odstotno zasedenost nastanitvenih kapacitet, za novo leto pa se rezervacije približujejo 100-odstotni zasedenosti. Povprečna doba bivanja bo, kot kaže, 2,5 dni. Med gosti prednjačijo Italijani, Angleži, Hrvati, Madžari, Nemci in Avstrijci. Približno pet odstotkov je slovenskih gostov, so pojasnili v Turizmu Bled.