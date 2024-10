Ladja z eksplozivom za Izrael umika portugalsko zastavo

Ladja MV Kathrin, ki naj bi prevažala eksploziv za Izrael in bi morala v bližnji prihodnosti pripluti v Koper, je zaprosila za umik portugalske zastave, pod katero je plula. Do zamenjave zastave ne more vpluti v nobeno pristanišče in trenutno stoji v južnem Jadranu. Aktivisti od ciljnih držav, tudi Slovenije, zahtevajo prepoved zasidranja ladje v njihovih pristaniščih.

Ladja MV Kathrin je minuli petek zaprosila za umik portugalske zastave, pod katero je plula. Ladja je sicer v lasti nemškega podjetja in je registrirana na Madeiri.

Lastnik ladje je uradno in nepreklicno zahteval preklic registracije na Madeiri in zaprosil za umik portugalske zastave, je za portugalsko tiskovno agencijo Lusa povedal neimenovan portugalski uradni vir. Ladja ne bo plula pod portugalsko zastavo. To vprašanje je zaključeno, je dodal.

Prošnja za umik zastave je po navedbah vira agencije Lusa sledila zahtevi, ki jo je portugalska vlada naslovila na lastnika ladje. Postopek umika naj bi trajal nekaj dni, vendar ladja do spremembe zastave ne bo mogla vpluti v nobeno pristanišče in bo morala ostati na odprtem morju.

Ladja, ki naj bi ta teden pristala v črnogorskem pristanišču Bar in nato še v Kopru, je posledično obstala v mednarodnih vodah južnega Jadrana, kažejo podatki spletnih strani za sledenje pomorskemu prometu Marinetraffic in Vesselfinder.

Iskanje nove zastave je v teku. Nobena država pa še ni dala dovoljenja za svojo zastavo, ki se jo sicer lahko kadar koli zamenja, so po navedbah črnogorskih medijev v torek sporočili iz tamkajšnjega Gibanja solidarnosti s Palestino. Od črnogorske vlade zahtevajo, naj uvede embargo na orožje za Izrael in spoštuje mednarodno humanitarno pravo.