LAS Kras za povečanje kakovosti in konkurenčnosti v kmetijstvu

Agencija za razvoj podeželja LAS Kras je objavila nov razpis za krepitev lokalnih prehrambenih verig z naložbami v kakovost, konkurenčnost in trajnost kmetijskih ter agroživilskih proizvodov. Ukrep je namenjen povečanju konkurenčnosti v kmetijstvu in predelavi hrane ter je razdeljen na dva ključna segmenta: prvi zadeva naložbe v modernizacijo proizvodnje, predelave in trženja, s čimer se povečuje kakovost in konkurenčnost kmetijskih proizvodov, drugi pa obsega promocijske ukrepe za izboljšanje prepoznavnosti lokalnih proizvodov.

Z ukrepom si prizadevajo za razvoj in krepitev lokalnih agroživilskih verig s spodbujanjem sodelovanja med proizvajalci, predelovalci in kupci. »Spodbujamo inovacije v procesih, okoljsko in socialno trajnost ter valorizacijo tipičnih lokalnih virov. Podpirali bomo tudi investicije v stroje, novo opremo in preureditev obstoječih struktur,« so zapisali v sporočilu za javnost. Razpis bo namenjen proizvodnji, predelavi, prodaji in komunikaciji kmetijskih ter agroživilskih proizvodov.

Vloge za prijavo na razpis, vreden 700.000 evrov, sprejemajo do 15. aprila. Prijavijo se lahko kmetijski podjetniki in kmetijska gospodarstva, podjetja za predelavo kmetijskih proizvodov, podjetniške mreže, združenja in konzorciji, združenja in konzorciji lokalnih proizvajalcev (področje B). Prijavitelji morajo imeti sedež ali poslovno enoto na območju LAS Kras.

Z razpisanimi sredstvi je mogoče financirati naložbe v primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov, naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in agroživilskih proizvodov, naložbe v promocijske in trženjske pobude, povezane z naložbami, promocijske ukrepe za tipične kmetijske in agroživilske proizvode (področje B).

Od 20 do 250 tisoč evrov

Najnižji znesek podpore znaša 20.000 evrov, najvišji pa 250.000 evrov. Izjema so promocijski ukrepi za tipične kmetijske in agroživilske proizvode, ki jih izvajajo združenja in konzorciji lokalnih proizvajalcev: v tem primeru je najvišji upravičeni strošek na projekt 150.000 evrov. Več podrobnosti je na voljo v besedilu razpisa, ki je objavljeno na spletni strani LAS Kras. Pri postopku za oddajo vloge, ki je nekoliko zapleten, lahko pomagajo centri za pomoč v kmetijstvu (CAA).

Vsebino razpisa bodo predstavili 23. januarja ob 17. uri v sejni dvorani ZKB Trst Gorica na Opčinah, 4. februarja ob 17. uri na Kmečkem turizmu pri Cirili v Doberdobu, 6. februarja ob 17. uri pa na Kmetiji Kocijančič na Dolgi Kroni pri Dolini.