Leva sredina gladko zmagala v Bariju in Firencah

Gladka zmaga leve sredine v Firencah in Bariju ter nizka volilna udeležba. To sta izstopajoča podatka drugega kroga volitev v 101 italijanski občini, ki je potrdil tradicionalno premoč aktualne opozicije na upravnih preizkušnjah v večjih mestih. Zanimivo, da je leva sredina na občinski ravni dosti bolj enotna kot v parlamentu, kjer je sprta in razcepljena, medtem ko se v vladajoči koaliciji dogaja čisto nasprotno.

Desnosredinske stranke, ki v Rimu delujejo dokaj enotno, so na lokalni ravni precej razbite in se s težavo zedinijo za drugi krog. In še tam, kjer dosežejo sporazum, se prepirajo in nagajajo ena drugi. Na volišča je prišlo manj kot polovica (47,7 %) upravičencev, kar je dosti manj kot udeležba v prvem krogu (62,8 %).

V Bariju praktično ni bilo prave bitke med županskim kandidatom leve sredine Vitom Leccesejem in njegovim desnosredinskim tekmecem Fabiom Romitom. Leccese, ki je užival podporo Demokratske stranke, Gibanja 5 zvezd, levice in zelenih, je dobil nekaj več 70 % glasov.

Sveže izvoljenega evroposlanca Daria Nardello je v Firencah nasledila somišljenica iz vrst DS Sara Funaro, ki je presegla 60 % glasov. Prepričljivo je premagala donedavnega direktorja galerije Uffizi Eikeja Schmidta, ki se je predstavljal kot nov obraz desne sredine.

Leva sredina je po dolgih letih z novo županjo Vittorio Ferdinandi (52 %) spet »osvojila« Perugio. V doslej levosredinskem Lecceju je za las prevladala kandidatka desne sredine Adriana Poli Bortone (50,1 %), ki je premagala dosedanjega župana Carla Salveminija.