Literaturo prepleta z razmišljanjem o sodobnem svetu in dilemah človeštva

Prvič v zgodovini imamo materialne pogoje in tehnološko znanje, da bi človeštvo lahko ubralo pot v ero svobode, napredka, solidarnosti in bogastva. Namesto tega pa z vso hitrostjo drvimo ravno v obratno smer. To je ena ključnih misli v knjigi Il naufragio delle civiltà (Brodolom civilizacij), za katero si je francosko-libanonski pisatelj Amin Maalouf ob drugih mednarodnih priznanjih prislužil tudi literarno nagrado Tiziano Terzani, ki so jo v nedeljo podelili v Vidmu na zaključnem večeru festivala Vicino Lontano.

Leta 1949 v Libanonu rojeni Maalouf se je po univerzitetnem študiju ekonomije in sociologije preselil v Pariz, kjer že desetletja plodno ustvarja. Pridobil si je nesporen mednarodni ugled, sprejet je bil v Academie Francaise, v svojih delih pa prepleta literaturo in razmišljanje o sodobnem svetu in dilemah človeštva. Že leta 1999, ko je izšla njegova knjižica L’Identità – poljudno napisan priročnik proti vsaki obliki nacionalizma in nestrpnosti, je v Percotu prejel prestižno literarno nagrado žganjarne Nonino. Z lansko knjigo o brodolomu civilizacij je dosegel vrhunec svojega literarnega ustvarjanja in razmišljanja o usodi človeštva, kot so ocenili člani žirije, ki mu je podelila letošnjo nagrado poimenovano po velikem novinarju in raziskovalcu sveta Tiziano Terzaniju. Izpostavili so njegovo kristalno čisto prozo, s katero zna bralcu na jasen, vsem dostopen način posredovati sadove svojega prodornega razmišljanja tudi o najbolj kompleksnih pojavih v sodobnem svetu.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.