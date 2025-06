»Ljudje se niso začeli sovražiti čez noč«

Mirovna aktivistka in ustanoviteljica ter predsednica organizacije Srcem do mira Emsuda Mujagić je prepričana, da so odgovorni za izbruh vojne v Bosni in Hercegovini konflikt kuhali več let. »Ljudje se niso začeli kar tako čez noč sovražiti,« je pred slabim mesecem dni pripovedovala na klopi pred memorialnim centrom Kamičani pri Prijedoru, na severozahodu Bosne in Hercegovine.

Vse se je začelo na »mikroravni«, najprej je bilo treba najti krivca za vse, kar je slabega. Zelo inteligentni ljudje so sestavljali izredno prefinjene strategije, da bi psihološko vplivali na populacijo in ljudem vcepili sovraštvo do sodelavca, soseda ali prijatelja. Emsuda je bila takim strategijam priča med delom v tovarni papirja in celuloze tik pred srbsko invazijo na Bosno in Hercegovino. V to je prepričana še danes, ko oblasti Republike Srbske na bošnjaško populacijo v glavnem gledajo kot na »izmečke«, na ljudi, ki jih je treba ponižati in omalovaževati.

o je počilo v Sloveniji in na Hrvaškem, so lastniki tovarne nesrbske delavce poslali na čakanje, češ da ni več dela. Srbske kolege so medtem spodbujali, naj vzamejo orožje in odidejo v boj. Že nekaj mesecev pred izbruhom konflikta so delavce načrtno siromašili, izstavljali so jim minimalne mesečne plače in to kljub temu, da je tovarna dobro poslovala in skoraj vse blago izvozila v tujino. Vse z enim samim razlogom: demonizirati bošnjaško in hrvaško skupnost ter te ljudi okriviti za gospodarsko krizo.

Emsudi je bilo jasno, da se mora taki nacionalistični in šovinistični politiki postaviti po robu. Z drugimi bošnjaškimi in hrvaškimi ženskami ter materami je že leta 1991 vsako soboto v Prijedoru protestirala proti novačenju mladeničev v vojsko, proti pobijanju in nasilju. Naslednjega dne pa so na ulico stopile srbske matere, ki so v glavnem zagovarjale agresijo na Hrvaško in reševanje konfliktov s silo. Pravile so, da jim je en sin že umrl, ko bo na fronti padel še drugi, pa bodo same vzele puško in šle v boj.

Z Daytonskim mirovnim sporazumom je mednarodna skupnost, tako Emsuda, nagradila srbske agresorje. Spopadi so se resda ustavili, Dayton pa med ljudi ni prinesel pomiritve. Nasprotno, trideset let po dogovoru so bošnjaški prebivalci Republike Srbske še vedno priča »mehkemu etničnemu čiščenju«. Puške in metke so zamenjali pritiski in poniževanja. Emsuda pravi, da nosilci oblasti ne marajo tistih, ki razmišljajo s svojo glavo in ne nasedajo propagandi. Kogar poskuša preseči stare zamere in graditi mostove, označijo za izdajalca, obenem pa brezsramno častijo obsojene vojne zločince.