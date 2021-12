Mattarella naredil, česar Napolitano ni hotel

Kar ni uspelo Carlu Azegliu Ciampiju, je uspelo Sergiu Mattarelli. Predsednik republike je ob izteku svojega mandata pomilostil 80-letnega Južnega Tirolca Heinricha Oberleiterja, vpletenega v atentate, ki so v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja pretresali bocensko pokrajino. Moškega doma iz Ahrntala (Val Aurina v italijanščini), ki živi na Bavarskem, so leta 1974 obsodili na dosmrtno ječo, pred katero se je izognil z begom v Avstrijo in nato v Nemčijo. Italija je večkrat neuspešno zahtevala njegovo izročitev.

Oberleiter je simbol nikoli zaceljene rane in težke dediščine nasilja na Južnem Tirolskim, ki ga večina ocenjuje kot terorizem, nekateri pa kot domoljubje. Bil je član t.i skupine Puschtra Buibm, ki se je v Ahrntalu z nasilnimi dejanji v sklopu pisanega gibanja za samoodločbo Južne Tirolske borila za njeno odcepitev od Italije in priključitev Avstriji.

Skupina (v njej so bili še Siegfried Steger, Sepp Forer in Heinrich Oberlechner) je bila med drugim vpletena v atentat pri Brunecku, v katerem sta izgubila življenje pripadnika finančne straže. Predsednik Ciampi je bil leta 2002 na tem, da v znak sprave pomilosti Oberleiterja, a tega ni naredil zaradi ostrega političnega nasprotovanja italijanske desnice, začenši s stranko Alleanza Nazionale. O pomilostitvi se je govorilo tudi med predsedovanjem Giorgia Napolitana, ki pa ni bil naklonjen temu ukrepu.