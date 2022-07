Mattarella razpustil parlament

Potem ko je predsednik italijanske vlade Mario Draghi danes dopoldne potrdil svoj odstop, je predsednik republike Sergio Mattarella, potem ko se je sestal s predsednikoma poslanske zbornice in senata, Robertom Ficom in Mario Elisabetto Alberti Casellati, popoldne podpisal odlok o razpustitvi parlamenta. Tako se je razpletla vladna kriza, potem ko je bila na sredinem glasovanju v senatu zaupnica premierju oz. njegovemu poročilu sicer izglasovana, a le s 95 glasovi proti 38, saj se glasovanja niso udeležili predstavniki kar treh strank večine – Lige, Naprej Italija in Gibanja petih zvezd. V Italiji bodo tako potekale predčasne volitve 25. septembra.

Kot je dejal Mattarella v svoji izjavi, je sredino dogajanje v senatu obelodanilo, da vlada nima podpore v parlamentu in da ni perspektiv za oblikovanje nove večine, zato je bil predčasen razpust parlamenta neizbežen. Vlada bo zdaj opravljala tekoče posle, vsekakor razpolaga z instrumenti, da ukrepa glede trenutnih potreb in tistih, ki se bodo pojavile do nastopa nove vlade, ki bo izšla iz predčasnih volitev, je napovedal predsednik republike. Pri tem je poudaril, da obdobje, ki ga živimo, ne dovoljuje pavz pri ukrepih, ki so nujni za zoperstavljanje učinkom gospodarske in socialne krize ter posebej porastu inflacije zaradi cen energentov in hrane, ki prinaša težke posledice za družine in podjetja. Zato je ukrepanje nujno, zlasti kar zadeva najšibkejše, pa tudi za omejitev učinkov vojne, ki jo Rusija vodi proti Ukrajini, na področju varnosti Evrope in Italije. Ukrepanje je nujno tudi za vedno bolj potrebno sodelovanje na evropski in mednarodni ravni, je dejal Mattarella, ki je opozoril tudi na izvajanje načrta za okrevanje in odpornost v dogovorjenih časovnih rokih, saj je to pogoj za koriščenje potrebnih in zajetnih evropskih sredstev. Prav tako je treba nadaljevati z bojem proti pandemiji, zato Mattarella pričakuje, da bodo kljub intenzivni in mestoma ostri dialektiki volilne kampanje vsi dali konstruktiven doprinos v višjem interesu Italije.