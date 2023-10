Med možnimi vzroki za tragično nesrečo slabo počutje voznika

V včerajšnji tragični nesreči v Mestrah, v kateri je avtobus prebil varnostno ograjo in padel nekaj deset metrov globoko, je umrlo 21 ljudi, med katerimi sta dva otroka, 15 jih je ranjenih (pet med njimi huje).

V nesreči je umrl tudi voznik, 40-letni Alberto Rizzotto. Kolegi so ga opisali kot izkušenega voznika, ki je to delo opravljal sedem let. Na avtobusu je prevažal približno 40 ljudi, v glavnem turistov, ki so se iz kampinga Hu Camping Town v Margheri vozili proti Benetkam.

Preiskavo vodi tožilec Bruno Cherchi, ki še ne more določiti, kako je do nesreče prišlo. Glede vzroka se sicer ugiba, da bi lahko šlo za slabo počutje voznika, a bodo morali pristojni tudi to še raziskati.