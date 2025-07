Med vzponom jo je obšla slabost

Včeraj popoldne so gorski reševalci trbiške postaje v sodelovanju z gasilci in finančnimi policisti priskočili na pomoč turistki, stari približno petdeset let, ki je po Romarski poti hodila proti Višarjam, ko jo je obšla slabost.

Ekipa reševalcev se je po poti, ki se vije iz Kanalske doline proti svetišču, povzpela z džipoma. Gospa se je nahajala približno na polovici vzpona, ko jo je obšla slabost. Po prvi pomoči so jo reševalci odpeljali v dolino, kjer jo je čakal rešilec. Ta jo je odpeljal v bolnišnico v Tolmeču. Njeno zdravstveno stanje naj ne bi bilo kritično.