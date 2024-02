Medtem, ko je voznik spal, iz priklopnika ukradli za 50.000 evrov tovora

Koprski policisti so včeraj ob 22.50 posredovali pri Postojni, od koder so prejeli obvestilo o veliki tatvini iz tovornega vozila s priklopnikom. Voznik, 54-letni državljan Romunije, je parkiral vozilo za počitek. Medtem ko je spal, so tatovi iz tovornega dela ukradli večjo količino aparatov za kavo v skupni vrednosti več kot 50.000 evrov. Ko je začutil premikanje kamiona, je izstopil in opazil bel kombi, ki je ravno speljal. Policisti intenzivno zbirajo informacije in pozivajo morebitne očividce, da koristne informacije sporočijo na 113, na najbližjo policijsko postajo ali na anonimni telefon 080 1200.