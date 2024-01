Celodnevno deževje ponekod po državi povzroča nevšečnosti, po poročanju uprave za zaščito in reševanje pa meteorne vode ogrožajo več objektov v Ilirski Bistrici. Vreme je preglavice povzročalo tudi organizatorjem Zlate lisice. Gasilci so v Podkorenu s strehe montažnega objekta izčrpali vodo, v Kranjski Gori pa pogasili drevo, podrto na daljnovod.

V občini Ilirska Bistrica meteorne vode ogrožajo več objektov, zato so na delu gasilci prostovoljnih gasilskih društev Podgora - Podgraje, Vrbovo in Ilirska Bistrica. Postavljajo protipoplavne vreče in spremljajo stanje na terenu, poroča center za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje.

Po njihovih podatkih je meteorna voda iz hriba prav tako ogrozila stanovanjsko hišo v naselju Liplje v občini Postojna, posredovali so gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Planina.

Že v zgodnjih jutranjih urah so v Podkorenu v občini Kranjska Gora posredovali tudi gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Podkoren, ki so s strehe montažnega objekta izčrpali večjo količino meteorne vode.

Kranjskogorski gasilci pa so dopoldne posredovali na Vršiški cesti v Kranjski Gori, kjer je tlelo deblo drevesa, ki se je podrlo na daljnovod. Gasilci so po odklopu električne energije drevo pogasili, razžagali in odstranili.

Večje količine dežja lahko sprožijo tudi zemeljske plazove. Po navedbah uprave za zaščito in reševanje se je v petek sprožil plaz v naselju Osek v občini Sv. Trojica v Slovenskih Goricah. Plaz v velikosti približno 50 x 50 kvadratnih metrov so gasilci zasilno sanirali in zavarovali območje. Prav tako so gasilci s folijo prekrili nove razpoke pred časom že saniranega plazu v naselju Vrhole pri Laporju v občini Slovenska Bistrica.

Zaradi obilnejših padavin po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) naraščajo reke, pri čemer lahko ob krajevno močnejših padavinah na manjših območjih pride tudi do razlivanja padavinske vode. Reka Reka, Ljubljanica na Barju in posamezni pritoki Krke se lahko popoldan in v noči na nedeljo razlijejo na običajnih območjih, so napovedali. V nedeljo pa bo po njihovih napovedih večina rek že upadala. Krka s posamezni pritoki in reke v Pomurju in Podravju bodo še naraščale, Ljubljanica se bo še razlivala, ojezerjene površine na kraških poljih pa se bodo povečevale.