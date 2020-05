Milanović naveličan ustašev

Hrvaški predsednik Zoran Milanović je protestno zapustil uradno spominsko slovesnost ob 25. obletnici zmagovite hrvaške vojaške operacije Blisk v Okučanih, ker sta se dva veterana pokazala v obleki z ustaškim napisom oziroma geslom Za dom spremni (Za dom pripravljeni). Predsednika hrvaške vlade in parlamenta, Andrej Plenković in Gordan Jandroković, sta predsednikovo potezo obsodila. V vojni operaciji Blisk je hrvaška vojska v začetku maja 1995 osvobodila Zahodno Slavonijo, ki so jo zasedli jugoslovanski vojaki in pripadniki srbskih paravojaških enot.

Milanović je novinarjem pojasnil, da se je odločil zapustiti slovesnost, ko se je eden od udeležencev, ki so polagali venec pred njim, pokazal v uniformi z oznako Za dom spremni, enako je nato storil še en veteran. »To je bila namerna provokacija, ki smo jo predvidevali. Zgodila se je. Menim, da so s tem omalovaževali žrtve in spomina na ta dogodek. Kjer koli bo v prihodnje podobno, se dogodka ne bom udeležil«, je napovedal Milanović, preden je zapustil Okučane. Njegov korak je razdvojil hrvaško javno mnenje, Milanović je v vsekakor pojasnil, da sta bila ustaška nostalgika vključena v uradni protokol prireditve.