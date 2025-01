Milijarder z iztegnjeno desnico

Vodja novoustanovljenega urada za izboljšanje učinkovitosti vlade (Doge), milijarder Elon Musk, je na ponedeljkovi paradi ob inavguraciji predsednika ZDA poskrbel za novo kontroverzno potezo. Množico v dvorani Capital One je z odra dvakrat pozdravil z iztegnjeno desnico, kar je mnoge spomnilo na nacistični pozdrav. V trenutku se je na družbenih omrežjih usul val kritik, ki pa je prišel le z dela javnosti. Žal v državi, kjer od ponedeljka velja absolutna svoboda govora, številni v nacistični gesti ne vidijo težave, spet drugi pa so prepričani, da tehnološki guru in nova desna roka Donalda Trumpa ni nameraval posnemati nacistov. Tudi sam je na svojem omrežju X navedbe označil za »umazan trik« svojih nasprotnikov.

Na Muskovo iztegnjeno desnico so se odzvali mnogi italijanski in evropski politiki, medtem ko se je Evropska komisija odločila, da dogodka ne bo komentirala. Zagotovilom najbogatejšega človeka na svetu, da ni šlo za provokacijo ali celo obrazložitvi, da je avtističen in da pač tako komunicira, bi tudi verjeli, ko ne bi Musk odkrito podpiral nemško skrajno desno stranko AfD in vrsto ekstremistov. Med njimi je denimo britanski skrajni desničar Tommy Robinson, znan po svojih antisemitskih in islamofobnih izjavah. Poleg tega je spomin na Muskove čivke, ki so podžigali suprematicistično teorijo zarote, da Judi spodbujajo »sovraštva proti belcem«, še zelo živ. Kasnejše razlage, da se je ob obisku Auschwitza zavedel »naivnosti« svojih izjav, so bile iz trte izvide. Kakorkoli že je kralj spornosti dosegel točno to, kar je želel: veliko pozornost, ki poganja njegovo bogastvo in moč.