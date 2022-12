Ministri uvedli zgornjo mejo za cene zemeljskega plina

Ministri za energetiko članic EU so na današnjem zasedanju v Bruslju dosegli dogovor o mehanizmu za omejevanje cen zemeljskega plina pri 180 evrih na megavatno uro. Mehanizem se bo glede na današnji dogovor sprožil, ko bo cena plina tri dni zapored presegala 180 evrov na megavatno uro. Obenem bo morala biti prav tako tri dni najmanj 35 evrov višja od cen utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) na globalnih trgih.

Članice so politični dogovor potrdile s kvalificirano večino. Po neuradnih informacijah mu je nasprotovala le Madžarska, Nizozemska in Avstrija pa sta se vzdržali. Nemčija, ki je bila med najostrejšimi nasprotnicami omejevanja cen plina, in vse ostale članice pa so predlog podprle. Zdaj ga bodo morale uradno potrditi še po pisnem postopku.