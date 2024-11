Minula noč še hladnejša od včerajšnje, tudi ponekod na Tržaškem danes idila

Temperature so se v minuli noči v FJK razen ob morju po pričakovanjih ob jasnem nebu in skorajšnjem brezvetrju povsod spustile več stopinj Celzija pod ničlo. Na Kraški planoti je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje pri Briščikih namerila najnižjo nočno temperaturo -3,7 stopinje Cezija, v Zgoniku pa -2,9 stopinje Celzija. Zlasti v vzhodnih predelih Kraške planote je sneg ponekod, kot denimo v Gročani (na fotografiji) rahlo pobelil pokrajino in je danes ob sončnem in hladnem vremenu prava idila. Temperature so se tam spustile globoko pod ničlo in je led vztrajal še sredi jutra. Prav tako so bile temperature pod ničlo tudi na Goriškem. V Gorici je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje namerila najnižjo nočno vrednost -3,0 stopinje Celzija, v Trstu ob morju pa +4,8 stopinje Celzija.

Rekord mraza pripada Beli peči, kjer so ponoči namerili pravi »polarni mraz«, saj se je temperatura spustila na -16,1 stopinje Celzija. Pod -10 stopinj Celzija se je živo srebro spustilo še na Trbižu, kjer so namerili -10,2 stopinje Celzija.

Danes bo prevladovalo sončno vreme.

Jutri bo v nižinah povečini zmerno do pretežno oblačno, več sonca bo v gorah. Jutro bo mrzlo.

V ponedeljek se bo v nižinah nadaljevalo oblačno in bolj vlažno vreme, v gorah bo sončno in topleje.