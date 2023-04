»Morilka« potomka slovenske medvedke Jurke

26-letnega tekača, ki je prejšnji teden med tekom v gozdu v kraju Caldes v avtonomni pokrajini Trento umrl za posledicami napada medveda, je ubila medvedka Jj4, so pokazali izsledki preiskave DNK. Gre za eno med najstarejšimi medvedkami na Trentinskem, potomko medvedke Jurke, ki so jo leta 2000 izselili iz Slovenije. Jurko, ki je leta 2006 povzročala težave v dolini Tovel, so tedaj ulovili in zaprli v zavarovano območje, leta 2010 pa so jo prepeljali v Nemčijo. Njena potomka, medvedka Jj4, ki so jo tudi imenovali Gaia, je leta 2020 v gozdu že napadla očeta in sina, na srečo pa se je vse izteklo brez hujših posledic razen nekajdnevne sinove hospitalizacije. Že tedaj so medvedko nameravali odstreliti, čemur pa so se uprle naravovarstvene organizacije.