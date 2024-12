Morje naplavilo tri poginule labode, sredozemskega vranjeka in želvo

Minuli petek so zaposleni Krajinskega parka Strunjan na območju Belih skal opazili tri poginule labode grbavce ter sredozemskega vranjeka, ki jih je morje naplavilo na obalo. Ob podrobnejšem pregledu terena so našli še mrtvo želvo, glavato kareto, poročajo Primorske novice.

Vse kadavre so odstranili s pomočjo Veterinarske higienske službe Nova Gorica, ki je poskrbela za njihovo varno uničenje.

»Zaradi možne okužbe z virusom ptičje gripe obiskovalce parka naprošamo, da ob najdbi takih kadavrov ukrepajo preventivno in se izogibajo stiku z njimi. Če jih opazite, pokličite 112 in jih obvestite o najdbi. Operater bo podatke posredoval higienski službi, ki bo poskrbela za odvoz,« so sporočili iz Krajinskega parka Strunjan.