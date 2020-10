Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

Dobro branje!

Morski sadeži z zelenjavo

Recept tega tedna bi lahko napisal že v nedeljo, saj sem imel tokrat še kar pozitivno karmo. Po rezultatu prvega kroga volitev, ki sem ga dočakal s pesimizmom, se mi je prebudilo upanje, da bomo morda le kaj spremenili v tej državi. Ponedeljek zvečer pa je bil nekaj enkratnega, že leta nismo imeli priložnosti, da bi se, vsaj na političnem področju, lahko veselili. Znanci od vsepovsod so mi pošiljali vesela sporočila, saj smo večkrat podebatirali o trenutnem položaju in smo bili vsi vse prej kot optimisti. Enemu od znancev se je v nedeljo popoldne zareklo in je v trenutku evforije obljubil dekletu, da se bosta poročila. Mi v Trstu smo dobili Roberta, po Robertu Roberto, tretji Roberto pa je klavrno propadel z vso svojo desničarsko navlako. Sic transit gloria mundi...

Da bi počastil zmago v Neaplju, kjer je do ponedeljka popoldne nisem pričakoval, vam bom danes dal pravi neapeljski recept za slastno ribjo juho a la Luigi (De Magistris), za katero potrebujemo:

200 g majhnih sip

dve večji sipi

200 g kalamarov

4 kozice

4 škampe

200 g klapavic (pedočev)

200 g vongol

2 stroka česna

pol večje čebule

100 g bučk

4-6 belušev

bolje če zelenih

2 papriki

100 g paradižnika češnjevca

steblo zelene

korenček

oljčno olje

sol

poper (ali peperončino)

Školjke, rake in ostale morske sadeže dobro operemo. V široki in nizki posodi pražimo česen in tretjino sesekljane čebule, pazimo, da ne porjavijo. Dodamo paradižnik, ki smo ga prerezali na polovico in pustimo, da se omaka kuha približno 15 minut. Ne solimo, ker bodo morski sadeži prispevali svojo sol, kvečjemu bomo zadevo solili na koncu. Z lupino in glavami kozic in škampov ter z zeleno, korenčkom in četrtino čebule skuhamo ribjo juho.

Ko je paradižnikova omaka nared dodamo najprej večje sipe, ki smo jih narezali na kose, potem kalamare, ki smo jih prav tako narezali in na koncu male sipe. Pustimo, da se kuha približno pol ure na šibkem ognju. Pet minut pred koncem dodamo še klapavice in vongole ter kozice in škampe. Če se zadeva posuši preveč, postopoma prilivamo po zajemalko ribje juhe. V drugi posodi precvremo preostalo sesekljano čebulo, ki ji potem dodamo na kocke narezano zelenjavo, tudi sem prilijemo malo ribje juhe. Kuhamo približno 10 do 15 minut. Ko je zelenjava skuhana, jo pomešamo z ribami, po potrebi solimo in popramo in ponudimo z rezinami opečenega kruha.

Dober tek!

Ivan Fischer