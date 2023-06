Motorist si je poškodoval obe nogi

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in gasilci so danes dopoldne posredovali v Comegliansu v Karniji, kjer je 62-letni motorist padel in obležal poškodovan na cestišču. Zdravstveno osebje mu je nudilo najnujnejšo oskrbo, nato so ga z reševalnim vozilom prepeljali v tolmeško bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Zdravniki so ugotovili, da si je poškodoval obe nogi. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno in ni izgubil zavesti, so sporočili. Na kraju nesreče so bili tudi gasilci in karabinjerji iz Tolmeča, ki preiskujejo njene vzroke.