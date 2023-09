Motoristu najnujnejšo zdravstveno oskrbo nudili gasilci

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in gasilci so danes okrog 12.30 posredovali na pokrajinski cesti št. 10 na območju Občine Lestizza na Videmskem, kjer sta trčila avtomobil in motor. Najnujnejšo zdravstveno oskrbo so motoristu, ki se je poškodoval, najprej nudili gasilci, ki so v zelo kratkem času prispeli na mesto, nato so s postopkom nadaljevali reševalci. Priletel je reševalni helikopter, s katerim so ga prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, so sporočili reševalci.

Gasilci so zavarovali kraj nesreče in so med drugim odpravili posledice občutnejšega izlitja goriva iz rezervoarja poškodovanega motorja. Na kraju so bili tudi karabinjerji, ki preiskujejo vzroke nesreče.