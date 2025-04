Na avtocesti A4 se je hudo poškodoval voznik kombija

V noči na torek (15. aprila) se je nekaj po 2. uri na avtocesti A4 – med izvozom Latisana in vozliščem Portogruaro v smeri Benetk– zgodila hujša prometna nesreča. V bližini občine Fossalta di Portogruaro sta trčila kombi in tovornjak. Voznik prvega se je hudo poškodoval.

Na kraju so posredovali prometna policija, gasilci, reševalci 118 in osebje družbe Austostrade Alto Adriatico. Reševalna akcija je potekala do 5. ure, da so izvlekli poškodovanega iz kombija odstranili vozila in očistili cestišče. Prišlo je do nekaterih zastojev, vendar ni bilo potrebno zapreti odseka avtoceste.