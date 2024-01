Na avtocesti A4 se je tovornjak prevrnil na bok

Na avtocesti A4 je danes zjutraj na odseku med Palmanovo in Vilešem voznik tovornjaka izgubil nadzor nad vozilom in trčil v varnostno ograjo, pri čemer se je tovornjak prevrnil na bok. Na pomoč so poklicali mimoidoči vozniki, ki so operaterjem interventne telefonske številke za klice v sili 112 povedali, da je tovornjakar ostal ukleščen v kabini. Pred prihodom reševalcev deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so na kraj prispeli z reševalnim vozilom, priletel pa je tudi reševalni helikopter, se je voznik sam uspel izvleči iz kabine. Zdravstveno osebje mu je na kraju nudilo prvo pomoč, nato so ga odpeljali v bolnišnico v Palmanovi, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Reševalni helikopter se je vrnil v logistično bazo. Na kraju so bili tudi gasilci, osebje družbe Autostrade Alto Adriatico in policisti.