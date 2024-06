Na deželnih avtocestah ta konec tedna več kot 350.000 vozil

To soboto in nedeljo (29. in 30. junija) družba Autostrade Alto Adriatico na deželnem avtocestnem omrežju pričakuje močno povečan promet. V soboto naj bi jo prevozilo od 181.000 do 189.000 vozil, v nedeljo pa od 174.000 do 182.000. Največ jih bo namenjenih v obmorska letovišča v FJK in Venetu ter proti Sloveniji in Hrvaški. Pod udarom bodo zlasti izvozi oz. cestninske postaje pri Latisani, Moščenicah, Vilešu in San Donaju.

Močno povečan promet pričakujejo v soboto na avtocesti A23 proti Palmanovi in na avtocesti A4 v smeri Trsta ter v smeri Benetk, na avtocesti A28 pa zlasti v popoldanskih in večernih urah proti Portogruaru.

V nedeljo, 30. junija, bodo na deželnih avtocestah vozili letoviščarji in povratniki. Povečan promet pričakujejo ves dan na avtocesti A4 v obe smeri ter dopoldne na avtocesti A28 proti Portogruaru.