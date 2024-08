Na dnu Blejskega jezera je ležalo 12 min iz druge svetovne vojne

V globini Blejskega jezera je v sredo dopoldan tuj potapljač opazil neeksplodirano ubojno sredstvo in o tem obvestil blejske policiste. Na približno sedmih metrih globine so odkrili 12 minometnih min iz druge svetovne vojne, in sicer znamke brixia italijanske izdelave. Strokovnjaki so jih odstranili iz jezera in uničili.

Kot so včeraj sporočili s Policijske uprave Kranj, so policisti zavarovali kraj, mine pa so iz jezera odstranili strokovno usposobljeni delavci Enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, ki so najdeno orožje tudi uničili.

Policija ob tej priložnosti znova opozarja, kako ravnati ob najdbi neeksplodiranih ubojnih sredstev. Najditeljem svetujejo, naj se omenjenim predmetom ne približujejo, naj mesto najdbe ustrezno označijo in se po poti prihoda odmaknjeno na ustrezno razdaljo ter o najdbi obvestijo na telefonsko število 113 ali 112.