Na Dragonji vozniku zasegli lamborghini

Slovenski policisti so v soboto popoldne na mejnem prehodu Dragonja zasegli avtomobil lamborghini aventador coupe, vreden približno 270.000 evrov, nemških registrskih tablic. Dvaindvajsetletni nemški voznik je skupaj s 23-letno avstrijsko državljanko nameraval izstopiti iz Slovenije, namenjen v obmorsko letovišče na Hrvaškem.

Med preverjanjem dokumentov je policist ugotovil, da avtomobil iščejo nemški varnostni organi. Nemški lastnik vozila je namreč sprožil iskanje vozila, saj je 22-letni voznik nekaj mesecev po lanskem avgustovskem nakupu vozila nehal plačevati obroke leasinga. Potrditev suma so policisti preverili pri nemških organih. Vozilo so zasegli ter ga predali v hrambo sodnemu izvršitelju. Lastnik se je hitro odzval na obvestilo in se dogovoril za prevzem. Dvaindvajsetletni voznik in sopotnica pa sta se s taksijem odpravila nazaj domov v Nemčijo.

Policisti bodo zoper 22-letnega državljana Nemčije podali kazensko ovadbo na pristojno okrožno državno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja zatajitve. Pooblaščenec lastnika zaseženega osebnega avtomobila se je v petek zglasil na PMP Dragonja in prevzel avtomobil.