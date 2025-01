Na Dunaju letos nujno zaplesati valček

Dunaj letos živi tudi v ritmu valčka, saj v avstrijski prestolnici obeležujejo veličastnih 200 let od rojstva Johanna Straussa mlajšega. Leto, posvečeno avstrijskemu skladatelju, oblikuje več kot 65 predstav, 250 dni dogodkov in 69 lokacij v vseh 23 mestnih okrožjih. Prav posebno mesto imajo tudi dunajski plesi, simbol kulture in tradicije mesta ob Donavi.

Straussovo glasbeno dediščino bodo predstavili s treh edinstvenih perspektiv. Prva bo obudila njegovo izvirno glasbo v klasični obliki. Druga bo raziskovala sodobne interpretacije. V okviru tretje pa bodo lahko obiskovalci doživeli inovativne izkušnje s svetlobnimi instalacijami, glasbenimi križarjenji po Donavi ter poskusi podiranja svetovnega rekorda v plesanju valčka. Praznovanje bo veličastno uvedel Ples cvetja, eden najlepših dogodkov dunajske plesne sezone, ki bo 17. januarja mestno hišo spremenil v morje 100.000 cvetlic.

Johann Strauss mlajši, ki velja za kralja valčka, glasbenega genija in pop zvezdnika 19. stoletja, je s svojimi deli, kot sta Na lepi modri Donavi in Netopir, zajel bistvo dunajskega življenjskega sloga in osvojil srca ljubiteljev glasbe po vsem svetu. Dunajski plesi niso le izraz bogate kulturne dediščine, temveč tudi pomemben gospodarski dejavnik. Organizatorji v Straussovem letu pričakujejo več kot 520.000 obiskovalcev, ki bodo prispevali več kot 190 milijonov evrov.