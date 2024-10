Na ferati ga je obšla slabost

Gorski reševalci iz kraja Forni Avoltri so skupno z reševalci finančne policije in z reševalnim helikopterjem posredovali nad krajem Villa Santina v Karniji, kjer je na ferati plezalca obšla slabost in ni mogel več naprej. Del reševalcev je doseglo začetek ferate, druga ekipa pa njen zadnji del, od koder so nameravali doseči plezalca. Medtem je priletel reševalni helikopter, s katerega se je z vrvjo spustil reševalec. Dosegel je plezalca in ga privezal, nato so ju z vitlom potegnili na helikopter. Plezalca so nato v Enemonzu predali v oskrbo zdravstvenemu osebju deželne službe 118, ki je prispela z reševalnim vozilom.