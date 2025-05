Na Goriškem že danes opoldne zelo toplo

Temperature so po pričakovanjih danes ob okrepitvi subtropskega grebena in sončnem vremenu poskočile. Opoldne je bilo najtopleje na Goriškem, kjer se je živo srebro že povzpelo nad 27 stopinj Celzija. V Tržiču je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila kar 27,6 stopinje Celzija, v Gorici in Gradišču pa 27,1 stopinje Celzija. Toplo je tudi drugod po deželi, temperature povečini presegajo 25 stopinj Celzija, še najhladneje pa je za zdaj v Trstu, kjer so tik morja ob morskem vetru zabeležili 22,2 stopinje Celzija. Zelo toplo za ta čas je tudi v gorah. Na Višarjah so, denimo, ob 12. uri namerili 16,1 stopinje Celzija, na Trbižu pa 23,4 stopinje Celzija.

Danes in jutri bo sončno in toplo. Jutrišnje temperature bodo še nekoliko višje od današnjih in se bodo ponekod prvič letos dotaknile 30 stopinj Celzija. V popoldanskih urah bodo zlasti jutri v Karniji lahko nastale posamezne nevihte.

Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v prvi polovici prihodnjega tedna. V glavnem bo sončno in toplo, zlasti v popoldanskih urah pa se bo povečala možnost za nastajanje krajevnih ploh in neviht, ki bodo verjetnejše v goratih predelih in bodo obrobno lahko nastajale tudi v nižinah.