Na Kitajskem strmoglavilo letalo s 132 potniki

Na jugozahodu Kitajske je danes strmoglavil boeing 737-800NG kitajskega prevoznika China Eastern Airlines s 132 potniki. Gre za let MU5735, ki je bil na poti iz Kunminga v Guangzhou. Podatkov o žrtvah zaenkrat niso sporočili. Dogajanje je bilo srhljivo in naglo, izračunali so, da je zadnje metre pred dotikom tal strmoglavljalo s hitrostjo 9400 metrov višinske razlike na minuto.

Predstavniki kitajske agencije za civilno letalstvo so povedali, da so z letalom izgubili stik, ko je bilo nad mestom Wuzhou in potrdili, da je strmoglavilo. Padlo je na podeželskem območju, ob padcu pa je izbruhnil požar. Na prizorišče nesreče so nemudoma poslali reševalne ekipe.

Letalo je bilo iz Kunminga, kjer je vzletelo nekaj pred 13. uro po lokalnem času, to je ob šestih zjutraj po srednjeevropskem, namenjeno v 1300 kilometrov oddaljeni Guangzhou. Glede na podatke spletnih strani za sledenje poletom je bilo letalo v zraku nekaj več kot uro.