Na koprske trge in ulice se vračajo njihova stara imena

Uprava Mestne občine Koper je že pred časom začela izvajati projekt, v okviru katerega na mestnih trgih in ulicah tablam z njihovim sedanjim imenom dodajajo table s prejšnjimi zgodovinskimi in ledinskimi imeni. Tako je npr. pod tablo z imenom »Titov trg« tabla s prejšnjim imenom »Piazza del duomo« (»Stolni trg«), kot je bila Tumova ulica nekoč »Calle dei Tacco«, Ulica Osvobodilne fronte »Via degli orti grandi« itd.. Kot so pred časom poročale Primorske novice, so table plod večletnega dela strokovne komisije koprske občine, ki želi obiskovalcem starega mestnega jedra ponuditi več informacij o bogati zgodovini Kopra. Pri tem so pri komisiji poudarili, da gre za dodatne, informativne table in ne za preimenovanje uradnih imen trgov in ulic.