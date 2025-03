Na območju Bohinja odkrili ostanke iz železne dobe

Pri gradnji kanalizacijskega sistema so v naselju Studor v Bohinju v okviru arheološkega nadzora odkrili dva žgana grobova, ki kažeta na to, da je bilo območje poseljeno že pred vsaj 2500 leti, v starejši železni dobi. Poleg žganine z ožganimi kostmi so v njih našli posodo in bronasto zaponko iz starejše železne dobe iz šestega stoletja pred našim štetjem.

Arheologinja Mija Ogrin iz zavoda ArheoAlpe, ki je vodila arheološki nadzor, je za STA pojasnila, da so v tistem času ljudi pokopavali na poseben način. Trupla so zažgali in pepel stresli v grobno jamo in zraven dodali pridatke. Na vrh so položili še lonček. Običajno so grob zaprli s ploščato skalo.

Na bohinjskem območju so v preteklosti že odkrili tri pomembna arheološka najdišča iz železne dobe, in sicer Ajdovski gradec, Dunaj pri Jereki in območje pri cerkvi sv. Janeza Krstnika v Ribčevem Lazu. Še starejša najdišča, in sicer s prehoda iz bakrene v bronasto dobo, so v visokogorju, kjer so odkrili 5000 let stare postojanke.