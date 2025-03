Na območju Soške fronte ostaja 70 kilogramov neeksplodiranih granat na kvadratni meter

Te dni je v javnosti odmevala vest, da je v bližini Mosta na Soči delavec pri gradbenih delih izkopal 350-kilogramsko granato iz prve svetovne vojne, ki so ga italijanski vojaki izstrelili na avstrijske položaje. Strokovnjaki ocenjujejo, da je na območjih, na katerih je divjala soška fronta, še vedno približno 70 kilogramov neeksplodiranih ubojnih sredstev na kvadratni meter.

Da je neeksplodiranih ubojnih sredstev iz časa prve svetovne vojne še vedno veliko v naših krajih, je prišlo na dan tudi med uničujočimi požari na Krasu v poletju 2022, ko so morali gasilci med hudo bitko z ognjem biti pozorni tudi na granate, ki so vseskozi pokale. Omenjene granate so sicer bile precej manjše od tistih, ki so jih našli pri Mostu na Soči. Pirotehniki so tedaj po pregledovanju pogorišča ugotavljali, da med najdenimi ubojnimi sredstvi, ki so eksplodirali, je bilo največ 75-milimetrskih italijanskih in avstrijskih topovskih granat, po številu so jim sledile 100-milimetrske avstrijske granate.

Večji neeksplodirani kalibri so sicer verjetno še vedno skriti večinoma pod zemljo, saj so se granate ob padcu zarile globoko. Take nato eksplodirajo samo v primeru velikega pregretja zemlje ob požarih, potrebna je temperatura okrog 300 stopinj Celzija.