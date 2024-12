Na območju Umaga pri dveh Slovencih odkrili devet kilogramov marihuane

Na Hrvaškem so na območju Umaga zaradi suma preprodaje drog v sredo priprli dva slovenska državljana. Pri njiju so med hišnima preiskavama v torek odkrili devet kilogramov marihuane in manjše količine amfetamina, so danes sporočili iz istrske policijske uprave.

Hrvaška policija je podlagi prej pridobljenih informacij, da se slovenska državljana ukvarjata s preprodajo drog, v torek preiskala hiši na območju Umaga, ki sta ju uporabljala.

Pri 28-letnem Slovencu so med preiskavo našli nekaj več kot sedem kilogramov marihuane, pri 30-letnem Slovencu pa dva po skoraj kilogram težka zvitka z marihuano in 16,6 grama amfetamina.

Proti njima so vložili kazensko ovadbo zaradi suma proizvodnje in preprodaje drog ter ju priprli.