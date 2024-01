Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes na območju Zoncolana reševali še dva smučarja, ki sta se poškodovala. Nesrečam so po vsej verjetnosti botrovale tudi težavne snežne razmere zaradi za ta čas v gorah zelo visokih temperatur. Na Zoncolanu se denimo živo srebro niti ponoči ni spustilo pod ničlo, saj je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila najnižjo nočno temperaturo +2,9 stopinje Celzija, čez dan pa okrog +5 stopinj Celzija. Enega od dveh poškodovanih smučarjev so z lažjimi poškodbami z reševalnim vozilom prepeljali v tolmeško bolnišnico, drugega huje poškodovanega, pa s helikopterjem v videmsko bolnišnico.