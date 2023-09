Včeraj ob 13.25 so prisotni na parkirišču, pred eno od koprskih prodajaln, iz vozila potegnili dva otroka, ki sta jokala. Dali so jima vodo. Pred prihodom policistov na kraj je mati z otrokoma že odpeljala, vendar so jo izsledili. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da sta bila otroka v vozilu zaprta nekaj minut, pregledal ju je tudi zdravnik in ugotovil blage znake dehidracije. Za 31-letnico bo podana kazenska ovadba (po 192/I KZ-1). Obveščen je bil Center za socialno delo.