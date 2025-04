Na Pordenonskem našli pogrešano 40-letno žensko

Na Pordenonskem so danes ob 13.30 našli 40-letno žensko, ki so jo pogrešali od včeraj, ko se je od doma odpravila na sprehod. Malo pred polnočjo je stekla obsežna iskalna akcija, pri kateri so sodelovali gasilci, karabinjerji, prostovoljci civilne zaščite ter gasilski in reševalni helikopter.

Žensko je danes ob 13.30 zagledal gasilec, ki je bil po sodelovanju v nočni iskalni akciji na počitku. Opazil jo je na cesti, ki iz kraja Sant’Antonio di Porcia pelje v Roveredo in Piano. Bila je zmedena, toda v dobrem zdravstvenem stanju. Poklical je karabinjerje, ki so na kraj prispeli skupaj s svojci.