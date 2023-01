Na Primorskem izjemne snežne razmere

Policisti na območju Policijske uprave Koper od zgodnjih jutranjih ur skrbijo za prometno varnost v današnjih izrednih snežnih razmerah, so sporočili. Zastoji nastajajo na vseh prometnicah, tako na avtocesti kot tudi na regionalnih cestah, so zapisali. Policisti so sicer ugotovili, da ima večina voznikov vso obvezno zimsko opremo, toda gre za res izjemne razmere, opozarjajo. Poleg sneženja namreč ovira promet tudi močna burja, ki dela zamete. Zjutraj je bila zaradi zdrsa tovornih vozil zaprta avtocesta od Postojne proti Uncu, zastoji so nastajali tudi drugod. Zaradi močne burje so zjutraj zaprli cesto od Razdrtega proti Ajdovščini, poleg tega je bila nekaj časa zaprta tudi regionalna cesta med Postojno in Razdrtim. Po 9.30 je stekel promet na avtocesti za osebna vozila.

Policisti za danes in jutri opozarjajo na posebno previdnost in svetujejo voznikom, naj prilagodijo vožnjo ter varnostno razdaljo, ker je tudi močno zmanjšana vidljivost. Voznikom tudi priporočajo, naj se v tem času ne odpravljajo na pot, če to ni res nujno potrebno!

Ob 10.30: Primorska avtocesta zaprta med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani zaradi burje. Zaprt je tudi uvoz Kastelec proti Ljubljani. Obvoz Kastelec - Kozina. Zapora je odvisna od vremenskih razmer.

Hitra cesta Razdrto - Nova Gorica je zaprta med Selom in razcepom Nanos v obe smeri, zaradi burje.