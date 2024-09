Na reliju v Karniji avtomobil in trije gledalci padli v grapo

Gasilci iz Tolmeča so danes okrog 11.10 posredovali na cesti Fusea pri Tolmeču, kjer je na reliju tekmovalni avtomobil zapeljal s cestišča in trčil v tri gledalce, pri čemer so vsi padli v grapo, kakih dvajset metrov pod cesto. Gasilci so se ob pomoči plezalne tehnike po strmem bregu z vrvmi spustili do ponesrečenih. Enega od poškodovanih gledalcev so naložili na spinalna nosila, ki so jih pritrdili na tradicionalna nosila in ga ob uporabi protiuteži povlekli na cesto. Iz grape so nato rešili poškodovano gledalko, ki so jo imobilizirali in potegnili na cesto, kjer so jo pričakali reševalci deželne službe 118. Gre za starejši par domačinov. Oba sta se hudo poškodovala. Zdravniki so ugotovili, da je moški utrpel hujše poškodbe obraza in glave. Na kraju so ga intubirali, nato so ga z reševalnim helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico. Ženska si je zlomila stegnenico in domnevajo, da tudi medenico. Prepeljali so jo v tolmeško bolnišnico.

Tretji gledalec je bil na srečo le lažje poškodovan. Voznik tekmovalnega avtomobila in sovoznik pa se v nesreči nista poškodovala. Gasilec enote za gorsko, jamarsko in vodno reševanje SAF je oba pospremil na varno.