Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori

V Državnem zboru danes poteka 20. vseslovensko srečanje Slovencev v zamejstvu in po svetu, ki letos nosi naslov »Mladi Slovenci v zamejstvu in po svetu - nosilci prihodnosti slovenstva zunaj meja domovine.«

Podpredsednik vlade in pristojni minister Matej Arčon je napovedal nadaljnjo podporo mladim v obliki štipendij, hkrati pa bo njegov urad v prihodnje okrepil podporo zagonskim podjetjem in ustanovil zamejsko športno koordinacijo.

Na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu bodo mladim še naprej s štipendijami omogočali spoznavanje slovenskega jezika in študij v Sloveniji ter financirali poletne tabore, šole in kulturne dejavnosti, je napovedal Arčon in menil, da je treba mladim omogočiti vrnitev ali selitev v Slovenijo.

Urad po njegovih besedah podira ambiciozne projekte, kot je lani odprti prireditveni prostor iKult v Celovcu. V okviru gospodarskega sodelovanja načrtujejo podporo zagonskim podjetjem, medtem ko bo jeseni zaživela tudi zamejska športna koordinacija.