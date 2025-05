Na srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom bodo zaposlili 26 profesorjev

Deželni šolski urad za Furlanijo - Julijsko krajino je na portalu inPA in na svoji spletni strani objavil natečaj za zaposlitev profesorjev na srednjih šolah prve in druge stopnje s slovenskim učnim jezikom ter v špetrski dvojezični šoli.

Kot je razvidno iz razpredelnice, priložene k besedilu razpisa, je skupno na voljo 26 prostih delovnih mest, od teh deset na prvostopenjskih srednjih šolah, preostalih 16 pa na drugostopenjskih srednjih šolah.

Kandidati se lahko potegujejo za zaposlitev na različnih delovnih mestih, kar storijo z oddajo ene same vloge, v kateri bodo navedli vse natečajne razrede, za poučevanje v katerih se nameravajo potegovati. Obrazec za prijavo na natečaj je v italijanskem in slovenskem jeziku objavljen tako na portalu inPA kot na strani Deželnega šolskega urada za FJK.

Sprejemali bodo le elektronsko oddane prijave, ki jih je treba posredovati s certificirano elektronsko pošto (PEC) na naslov drfr@postacert.istruzione.it najkasneje do 4. junija ob 23.59. Za prijavo je treba podpisanemu obrazcu priložiti še kopijo osebnega dokumenta in potrdilo o plačilu prispevka v višini 10 evrov za vsak prijavljeni natečajni razred. Drugače ali kasneje oddane vloge bodo zavrnili. Položnico za plačilo prispevka je mogoče najti na portalu Pago In Rete. Tako prijavni obrazec kot ostale vloge je treba poslati v pdf formatu.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v razpisu, bodo morali prestati tako pisno kot ustno preizkušnjo; obe bosta potekali v slovenskem jeziku. Med pisnim izpitom bodo morali kandidati v 100 minutah odgovoriti na 50 vprašanj, tako da med štirimi ponujenimi odgovori označijo pravilnega. Področja, ki jih bodo preverjali, so navedena v besedilu razpisa. Ustno preverjanje bo trajalo 45 minut.