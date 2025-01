Na Trumpovo inavguracijo vabljen tudi Boscarol

Bodoča prva dama ZDA Melania Trump je z očetom Viktorjem Knavsom na ponedeljkovo inavguracijo svojega soproga Donalda Trumpa povabila sedem osebnih prijateljev, vključno s podjetnikom in letalskim izumiteljem Ivom Boscarolom ter ljubljanskim škofom Antonom Jamnikom, danes poroča časnik Delo.

Poleg njiju naj bi bili na Trumpovo inavguracijo povabljeni ustanoviteljica Mednarodnega centra za zdravljenje bolezni srca in ožilja MC Medicor Metka Zorc, njena sestra Ruda Zorc Pleskovič, Alojz Pleskovič in Rok Pleskovič. Vabljena sta tudi bivši lastnik orožarskega podjetja Arex Ivan Kralj in njegov sin Gregor Kralj.

Iz Slovenije se bodo inavguracije udeležili še slovenski veleposlanik v ZDA Iztok Mirošič ter poslanca opozicijske SDS Žan Mahnič in Andrej Poglajen, ki sta prejela vabilo ameriškega kongresnika slovenskega rodu Paula Gosarja in podmladka republikancev v New Yorku.

Na inavguracijo novoizvoljenega ameriškega predsednika so sicer v skladu z ustaljeno prakso uradno povabljeni veleposlaniki, akreditirani v ZDA. Vendar pa je Trump v nasprotju s tradicijo na slovesnosti povabil tudi nekatere svetovne voditelje, med njimi kitajskega predsednika Xi Jinpinga. Ta naj bi sicer vabilo zavrnil.