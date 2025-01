Na Tržaškem in Goriškem iščejo 240 sezonskih delavcev

Dežela Furlanija - Julijska krajina se pripravlja na prvi letošnji dan zaposlovanja. V sredo, 19. februarja, bodo v Naselju Portopiccolo v Sesljanu gostili t.i. recruiting day, na katerem bodo preverjali kandidate za 240 delovnih mest v turističnem in gostinskem sektorju.

Na Tržaškem bodo osebje iskali zlasti po barih, restavracijah in hotelih, kjer potrebujejo okrepitev v poletnih mesecih. Nekaj je tudi goriških podjetij, ki nujno potrebujejo sodelavce.

Od pizze do belih rokavic

Kandidati bodo na sesljanskem dnevu zaposlovanja stopili pred potencialne delodajalce s Tržaškega in Goriškega. Sezonsko osebje iščejo namreč v hotelu višje kategorije Double Tree by Hilton, luksuzni verigi The Begin Hotels (Hotel Continentale) in v Hotelu Tivoli v Naselju Portopiccolo v Sesljanu, kjer bo med ponudniki tudi wellnes cenetr Spring SPA. Na gostinskem področju pa bodo delo ponujali gostilna in picerija Gitano v Sesljanu, družba 040, ki ima bare in lokale v Trstu, Miljah in Tržiču, ter slaščičarsko podjetje Peratoner. Med ponudniki bo tudi zadruga za hotelske storitve Torrenuvola. Kdor bi se rad preizkusil na Goriškem, pa bo na voljo imel podjetje Gallerini Group, ki upravlja hotele v Gradežu, Krminu in Foljanu Redipulji.

Kandidature sprejemajo do 10. februarja na tej povezavi (in na spletni strani regione.fvg.it).