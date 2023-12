Na viaduktu Gabrovica prerezali trak

Na trasi drugega tira so izvajalci dokončali glavna gradbena dela na viaduktu Gabrovica. Viadukt predstavlja enega najlepših delov železniške proge Divača – Koper, premošča Osapsko dolino in v dolžino meri 416 metrov. Slavnostni dogodek ob dokončanju glavnih gradbenih del so s slavnostnimi nagovori obeležili Matej Oset, generalni direktor 2TDK, Jerneja Jug Jerše, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, Alenka Bratušek, slovenska ministrica za infrastrukturo ter predsednik vlade Republike Slovenije Robert Golob.