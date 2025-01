Gasilci iz Gumina so danes ob 10. uri posredovali v kraju Trasaghis na Videmskem, kjer je zagorela dvonadstropna stanovanjska hiša. Požar se je vnel v pritličnih prostorih in so ga uspeli pogasiti, preden bi se razširil še za zgornje nadstropje. Dvema stanovalcema, ki so ogenj poskusili sami pogasiti, pri čemer so vdihali dim, so reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč 118 nudili pomoč, nato so ju prepeljali v bolnišnico. Vzroke požara preiskujejo.